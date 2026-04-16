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16.04.2026 06:31:29
Lacto Japan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lacto Japan veröffentlichte am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 120,76 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Lacto Japan 48,57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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