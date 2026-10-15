Lacto Japan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lacto Japan hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 102,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 76,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lacto Japan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at