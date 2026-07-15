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15.07.2026 06:31:29
Lacto Japan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Lacto Japan hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 97,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 160,02 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,03 Prozent zurück. Hier wurden 49,29 Milliarden JPY gegenüber 49,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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