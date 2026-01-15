Lacto Japan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lacto Japan präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 75,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lacto Japan 60,44 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Lacto Japan mit einem Umsatz von insgesamt 45,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 433,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 315,83 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 182,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Lacto Japan 170,91 Milliarden JPY umgesetzt.

