Lactose (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lactose (India) präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lactose (India) 0,510 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 457,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lactose (India) einen Umsatz von 277,7 Millionen INR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,82 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Lactose (India) mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 40,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at