Lactose (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lactose (India) veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lactose (India) 1,19 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 469,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at