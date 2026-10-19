Ladder Capital A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ladder Capital A hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent auf 105,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at