Ladder Capital a Aktie

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WKN DE: A1XD2P / ISIN: US5057431042

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16.10.2026 16:38:29

Ladder Capital Q3 Profit Surges On One-time Real Estate Gain, Shares Up

(RTTNews) - Ladder Capital Corp. (LADR), a real estate investment trust, on Friday announced significantly higher net income for the third quarter, primarily driven by a one-time gain on the sale of a real estate asset.

The shares were trading 35 cents or 3.97 percent higher at $9.17 on the New York Stock Exchange.

For the third quarter, income before taxes increased to $67.34 million from $16.31 million in the prior quarter.

The company reported net income attributable to common shareholders of $65.87 million or $0.53 per share, compared with $14.59 million or $0.23 per share in the previous quarter.

Real-estate gain for the quarter was $65.63 million. Total other income, including the real estate gain climbed to $90.074 million from $35.171 million.

Net interest income rose to $28.83 million from $28.19 million in the prior quarter.

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