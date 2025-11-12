Ladderup Finance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ladderup Finance hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49,0 Millionen INR – eine Minderung von 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 53,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at