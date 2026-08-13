|
13.08.2026 06:31:29
Ladderup Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ladderup Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ladderup Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,7 Millionen INR im Vergleich zu 62,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!