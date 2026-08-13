Ladderup Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ladderup Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ladderup Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,7 Millionen INR im Vergleich zu 62,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at