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29.05.2026 06:31:29
Ladderup Finance legte Quartalsergebnis vor
Ladderup Finance veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,50 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 419,11 Prozent auf 116,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 271,78 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 178,61 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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