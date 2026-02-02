|
Ladderup Finance präsentierte Quartalsergebnisse
Ladderup Finance hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ladderup Finance ein Ergebnis je Aktie von -0,650 INR vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Ladderup Finance mit einem Umsatz von insgesamt 44,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 43,47 Prozent gesteigert.
