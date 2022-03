Läden geschlossen: PUMA stellt Verkauf in Russland vorerst ein - PUMA-Aktie sinkt

Der operative Betrieb werde "vorübergehend eingestellt", teilte das Unternehmen am Samstag in Herzogenaurach mit. PUMA betreibt in dem Land mehr als 90 Läden, die Mitarbeiterzahl gab der Sportartikelhersteller zuletzt mit über 900 an.

In den vergangenen Tagen hatten eine ganze Reihe westlicher Unternehmen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine angekündigt, ihre Geschäfte in Russland einzuschränken, auf Eis zu legen oder sich ganz zurückzuziehen.

Die an XETRA notierte PUMA-Aktie verliert zeitweise 4,55 Prozent auf 64,60 Euro.

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)