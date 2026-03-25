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25.03.2026 11:16:00
Laden günstiger als Tanken - Ölkrise rückt E-Autos in den Fokus
Ein Auto mit Dieselmotor, das 6 Liter pro 100 Kilometer verbrennt, kommt bei einem Literpreis von 2,19 Euro auf Spritkosten von 13,14 Euro für 100 Kilometer, ein Benziner mit einem Verbrauch von 7,5 Liter pro 100 Kilometer kommt bei einem Preis von 1,89 Euro pro Liter auf 14,18 Euro. Ein E-Auto, das 19 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer verbraucht und ausschließlich zuhause geladen wird, kostet bei den derzeitigen Strompreisen von unterm Strich 34 Cent pro kWh pro 100 Kilometer 6,46 Euro. Wer Schnellladestationen nützt, wo der Strom 0,69 Euro pro kWh kostet, kommt auf 13,11 Euro pro 100 Kilometer.
Mit PV-Strom kosten 100 Autokilometer nur 1,14 Euro
Am günstigsten lassen sich 100 Kilometer mit Strom von der eigenen Photovoltaikanlage zurücklegen. Wenn man davon ausgeht, dass man für jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom eine Vergütung von 6 Cent erhält, kosten 100 Kilometer nur 1,14 Euro.
Allerdings: Welches Fahrzeug über die gesamte Behaltedauer tatsächlich günstiger ist, hängt laut Berechnungen des ÖAMTC von vielen anderen Faktoren wie Kaufpreis, Wertverlust, Wartungskosten und der persönlichen Fahrleistung ab. Denn die Hälfte bis zwei Drittel der monatlichen Autokosten von im Schnitt 500 Euro entstehen versteckt durch den Wertverlust - fallen also weder beim Tanken noch beim Laden auf.
pro/bel
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