Ladybug Resource Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ladybug Resource Group hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 3,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 3,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at