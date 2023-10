Länder fordern mehr Geld vom Bund und schnellere Asylverfahren

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die Bundesländer fordern vom Bund mehr Geld für die Versorgung von Asylbewerbern und beschleunigte Verfahren, um mit den steigenden Zahlen von Geflüchteten fertig zu werden.

"Wir sind uns einig, dass die Asylverfahren von Menschen mit geringer Bleibeperspektive innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein sollen", sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag nach der zweitätigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt. Die Höhe der vom Bund zu übernehmenden Kosten müsse mindestens 10.500 Euro pro Person und Jahr betragen, hieß es in dem Beschluss zur MPK - das ist etwa doppelt so viel wie bisher vom Bund angeboten. Wegen der Situation im Nahen Osten könnten verstärkt Menschen aus der Region nach Europa fliehen, warnten die Länder. Deutschland dürfe dabei "nicht zum Rückzugsort für Hamas-Mitglieder, deren Sympathisanten und Unterstützer oder militante Palästinenser" werden.

Zwischen Bund und Ländern besteht Einigkeit, dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge und Migranten zu hoch ist. Kanzler Olaf Scholz hatte von mehr als 300.000 Asylbewerbern in diesem Jahr gesprochen. Im vergangenen Jahr waren es 240.000 gewesen. "Es geht darum, Druck aus der Situation zu nehmen. Viele Kommunen, viele Menschen, die den Flüchtlingen helfen, sind an der Grenze zur Überforderung oder drüber", sagte Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Freitag in der ARD. Laut ARD-Deutschlandtrend bezeichnen 44 Prozent der Befragten "Zuwanderung und Flucht" derzeit als das mit Abstand wichtigste Thema in Deutschland.

Die bisherigen Maßnahmen zur Begrenzung der illegalen Migration reichten jedenfalls nicht aus, hieß es bei den Ländern. Die Unterscheidung zwischen Personen mit und ohne Aussicht auf Asyl eine Schlüsselfrage, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Länder schlagen deshalb vor, jene Staaten als sicher anerkennen zu lassen, wenn weniger als fünf Prozent der Asylbewerber aus diesen Ländern in Deutschland eine Anerkennung erhalten. Zugleich müsse man Personen mit einer Bleibeperspektive den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern.

SPITZENGESPRÄCH AM ABEND IN BERLIN

Scholz empfängt noch am Freitagabend Rhein, Weil und CDU-Chef Friedrich Merz im Kanzleramt zu einem Spitzengespräch über Migration. Davor drängten die Länder auf deutlich mehr Geld vom Bund. Sie erwarteten ein "atmendes System", bei dem sich die Unterstützung durch den Bund nach den tatsächlichen Flüchtlingszahlen richten und nicht pauschal erfolgen solle, sagte Rhein. Die unionsgeführten Länder hatten dazu vorgeschlagen, Geflüchteten statt Bargeld eine Bezahlkarte in die Hand zu geben. Der Bund müsse die Voraussetzung für ein bundesweit geltendes System schaffen. Ein Treffen der Länderchefs mit Scholz soll es am 6. November geben.

Die Bundesregierung hat trotz der steigenden Flüchtlingszahlen mit der Überweisung von mehr Geld bisher gezögert. Zum einen verweist sie darauf, dass der Bund bereits die meisten Kosten für eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge übernimmt. Zum anderen sieht Finanzminister Christian Lindner (FDP) wenig Spielraum im Haushalt 2024, bei dem die Schuldenbremse eingehalten werden muss.

