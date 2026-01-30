Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
30.01.2026 09:21:00
Längere Lebensdauer: Google spendiert Pixel Tablet mehr Updates
Google schenkt dem Pixel Tablet ein längeres Leben. Das Tablet erhält zwei weitere Jahre Updates bis 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!