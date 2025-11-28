Lafarge Malaysia Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lafarge Malaysia Bhd präsentierte am 27.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,15 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lafarge Malaysia Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at