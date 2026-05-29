Lafarge Malaysia Bhd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lafarge Malaysia Bhd hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,140 MYR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lafarge Malaysia Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,10 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at