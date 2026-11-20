Lafarge Malaysia Bhd ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lafarge Malaysia Bhd die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,15 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,150 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Lafarge Malaysia Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at