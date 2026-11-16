LaFayette Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LaFayette Acquisition ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LaFayette Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LaFayette Acquisition -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at