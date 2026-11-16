LaFayette Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LaFayette Acquisition stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LaFayette Acquisition ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at