14.11.2025 06:31:28
Laffans Petrochemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Laffans Petrochemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -5,39 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,40 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 17,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 61,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Laffans Petrochemicals 45,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
