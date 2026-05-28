Laffans Petrochemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Laffans Petrochemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Laffans Petrochemicals ein Ergebnis je Aktie von -3,050 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Laffans Petrochemicals 18,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,510 INR beziffert. Im Vorjahr waren 2,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Laffans Petrochemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 39,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49,35 Millionen INR. Im Vorjahr waren 81,61 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at