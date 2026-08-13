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13.08.2026 06:31:29
Laffans Petrochemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Laffans Petrochemicals lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,02 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 261,29 Prozent auf 11,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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