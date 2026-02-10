|
Laffans Petrochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Laffans Petrochemicals hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 1,95 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Laffans Petrochemicals noch ein Gewinn pro Aktie von -2,550 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,9 Millionen INR umgesetzt.
