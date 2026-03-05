Lafleur Minerals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lafleur Minerals hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at