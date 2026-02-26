Lagarde bekräftigt Aussagen aus jüngstem Statement des EZB-Rats

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , hat zum Auftakt einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments Kernaussagen des jüngsten Statements des EZB-Rats bekräftigt. Laut veröffentlichtem Redetext sagte sie, die EZB werde bei der Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses einen datenabhängigen Ansatz verfolgen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

"Insbesondere werden die Zinsentscheidungen des EZB-Rats auf seiner Einschätzung der Inflationsaussichten und der damit verbundenen Risiken beruhen", sagte sie. Dies geschehe vor dem Hintergrund der eingehenden Wirtschafts- und Finanzdaten sowie der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission. "Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest", bekräftigte Lagarde.

Die EZB gehe weiterhin davon aus, dass sich die Inflation bei ihrem mittelfristigen Zielwert von 2 Prozent stabilisieren werde.

