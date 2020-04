Lagarde betont Handlungsfähigkeit der EZB

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) betont. In einem Interview mit Le Parisien sagte sie: "Die EZB ist da, sie hat ihr gesamtes Instrumentarium und sie wird den notwendigen Schutzschild zur Erhaltung der Eurozone bieten." Vor März sei ihr gesagt worden, dass die Werkzeugkiste leer sei und die geldpolitische Waffe nicht mehr einsetzbar - "nun, wir haben sie eingesetzt", sagte Lagarde.

Auf die Frage, ob die EZB auch für den schlimmsten Fall noch Lösungen habe, antwortete sie: "Ja, aber ich werde Ihnen nicht sagen, um welche es sich handelt, denn die Wirkung wird auch mit dem Überraschungseffekt zusammenhängen." Sie könne garantieren, dass die EZB mit Blick auf ihre Engagement für die Eurozone keine Grenzen sehe. "Die EZB wird in der Lage sein, ihre Instrumente weiterzuentwickeln und sie in der für die Erfüllung ihres Auftrags am besten geeigneten Weise einzusetzen."

