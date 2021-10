Lagarde: Diskutieren im Dezember über TLTRO

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Ratssitzung im Dezember über neue gezielte und langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) reden. "Wir sollten alles in unserer Macht stehende tun, um Kliff-Effekte zu verhindern", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Die EZB teilt am 16. Dezember den letzten von zehn beschlossenen TLTRO der dritten Serie zu. Kämen keine neuen Geschäfte hinzu, würde bei Fälligwerden früherer TLTRO die langfristige Liquidität im Bankensystem abrupt sinken, worauf der Begriff Kliff-Effekt zielt.

