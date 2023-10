Lagarde: Euroraum-Wirtschaft bleibt schwach - Abwärtsrisiken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/ATHEN (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beobachtet nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde Anzeichen für eine Abschwächung des Euroraum-Arbeitsmarkts. Es seien zuletzt weniger neue Stellen als zuvor geschaffen worden, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung in Athen. "Die Wirtschaft des Euroraums bleibt schwach", sagte Lagarde weiter. Das dürfte für den Rest des Jahres so bleiben, für die nächsten Jahre sei aber mit einem stärkeren Wachstum zu rechnen. "Die Risiken für den Wachstumsausblick sind abwärts gerichtet", sagte die EZB-Präsidentin.

Als eine wichtige Risikoquelle bezeichnete sie die Angriffe auf Israel. Diese könnten das Vertrauen und die Ausgaben schwächen

Zuvor hatte der Rat wie erwartet beschlossen, sowohl seine Zinsen als auch die Zins-Guidance und die Guidance zur Entwicklung der APP- und PEPP-Anleihebestände unverändert zu lassen

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2023 09:01 ET (13:01 GMT)