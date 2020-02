Lagarde: EZB beobachtet Ausbreitung Coronavirus sehr genau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde genau die Ausbreitung des Coronavirus, hat sich aber bisher noch keine Meinung über bilden können, ob es langfristige Auswirkungen für die Inflation habe werde. "Am diesem Punkt sind wir sicherlich noch nicht", sagte Lagarde der Financial Times am Donnerstag.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte bei einer Rede in London, je schneller die Ausbreitung des Virus eingedämmt werde, desto geringer würden seine makroökonomischen Wirkungen ausfallen. "Es ist Aufgabe der EZB, fortlaufend die Implikationen der sich entwickelnden Lage für die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu prüfen", sagte er laut vorab verbreiteten Redetext.

Der EZB-Rat trifft seine nächsten geldpolitischen Entscheidungen am 12. März.

