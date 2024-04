Lagarde: EZB beobachtet Wechselkurs genau

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde keinen bestimmten Euro-Wechselkurs an, beobachtet seine Entwicklung aber. "Wir beobachten ihn natürlich sehr aufmerksam", sagte Lagarde in einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations und des Petterson Institute. Lagarde verwies darauf, dass der Wechselkurs die Inflation beeinflusse und in die makroökonomischen Projektionen der EZB einfließe.

April 17, 2024