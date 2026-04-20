20.04.2026 19:21:39

Lagarde: EZB braucht noch mehr Informationen über Schock

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und des damit einhergehenden Energiepreisschocks für eine abwartende Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. In einer Rede anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) verwies sie laut veröffentlichtem Redetext auf die Unsicherheit darüber, wie lange der Schock anhalten werde und wie sich die höheren Energiepreise auf andere Preise auswirken würden und sagte: "Diese doppelte Ungewissheit über die Dauer des Schocks und das Ausmaß der Weitergabe spricht dafür, mehr Informationen zu sammeln, bevor wir endgültige Schlussfolgerungen für unsere Geldpolitik ziehen."

Die nächste Zinsentscheidung steht am 30. April an. Analysten und Marktteilnehmer rechnen überwiegend damit, dass die EZB ihrem Leitzins bei 2,00 Prozent belassen wird. ESTR-Forwards preisen auch für Juni eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte nur zu gut 60 Prozent ein.

Lagarde verwies darauf, dass die Spot- und Terminkurse für Öl derzeit über den Annahmen des Basisszenarios der EZB lägen, dass aber die Märkte darauf zu wetten schienen, dass die Störung von kurzer Dauer sein werde. "Die europäischen Erdgaspreise liegen unter unserem Basisszenario, was unter anderem den Wechsel von Gas zu Kohle in Asien und das relativ milde Wetter in China widerspiegelt", fügte sie hinzu. Falls der Konflikt schnell gelöst werde, könnte sich der direkte Energiepreisschock am unteren Ende der Erwartungen bewegen - und die wirtschaftlichen Auswirkungen blieben begrenzt.

"Der Ausblick bleibt jedoch fragil - und schlechtere Verläufe sind nach wie vor möglich", warnte sie zugleich. Die EZB müsse bereit sein zu handeln, sobald sei über die erforderlichen Informationen verfüge.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 13:21 ET (17:21 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. An den US-Börsen geht es ebenso abwärts. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen