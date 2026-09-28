28.09.2026 16:44:43

Lagarde: EZB-Leitzins am oberen Ende des neutralen Bereichs

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch nicht restriktiv. Auf die entsprechende Frage eines Angeordneten des Europaparlaments sagte Lagarde: "Wir befinden uns am oberem Ende des neutralen Bereichs." Der volkswirtschaftliche Stab sehe den neutralen Gleichgewichtszins zwischen 2 und 2,5 Prozent. Lagarde stellte zugleich klar, dass die EZB ihre Geldpolitik nicht an diesem Wert orientiere, sondern auf Basis von Daten von Sitzung zu Sitzung entscheide.

Die EZB hatte am 10. September beschlossen, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent angehoben. Analysten rechnen zumindest mit einem weiteren Zinsschritt dieser Größe bis Jahresende. ESTR-Futures preisen bis Sommer nächsten Jahres insgesamt drei weitere Schritte ein.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen