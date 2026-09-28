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28.09.2026 16:57:41
Lagarde: EZB muss Zweitrundeneffekte antizipieren
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) darf nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde mit geldpolitischen Reaktionen nicht so lange warten, bis Zweitrundeneffekte hoher Energiepreise bereits eingetreten sind. "Was wir derzeit sehen, vermittelt uns nicht den Eindruck, dass dies wahrscheinlich zu Zweitrundeneffekten führen wird. Es könnte passieren, und falls doch, müssen wir dies so weit wie möglich antizipieren; denn wenn sie erst einmal da sind, ist es bereits ein wenig zu spät", sagte sie in der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.
"Bislang sehen wir jedoch nichts, was uns darauf hindeutet, dass diese Zweitrundeneffekte bevorstehen", fügte sie hinzu. Lagarde zufolge beobachtet die EZB Tarifverträge und laufende Verhandlungen auf der Ebene einiger Mitgliedstaaten die sich tatsächlich auf potenzielle Zweitrundeneffekte auswirkten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 10:58 ET (14:58 GMT)
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