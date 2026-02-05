05.02.2026 15:25:42

Lagarde: EZB-Rat erfreut über Rückgang der Kerninflation

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht beunruhigt über den jüngsten Rückgang der Kerninflation. In der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung sagte sie, deren Entwicklung entspreche den Erwartungen der EZB. Der EZB-Rat sei erfreut über diesen Rückgang, da er dazu beitragen dürfte, das Inflationsziel der EZB zu erreichen.

Zuvor hatte der Rat wie erwartet beschlossen, den Leitzins bei 2,00 Prozent zu belassen. Er kündigte an, über den weiteren Zinskurs von Sitzung zu Sitzung und auf Basis aktueller Daten zu entscheiden.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 09:26 ET (14:26 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen