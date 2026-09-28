28.09.2026 16:50:40

Lagarde: EZB treibt Repo- und Swap-Fazilitäten voran

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde daran, die Versorgung mit Euro über den Euroraum hinaus zu verbessern. In der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlament sagte sie, die EZB werde ihre Repo-Fazilitäten, die nun über den Euroraum hinaus ausgeweitet worden seien, weiter vorantreiben. Sie fügte hinzu: "Wir werden an Swap-Fazilitäten arbeiten, die der Notwendigkeit eines souveränen Euroraums und eines starken Euro besser Rechnung tragen."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 10:51 ET (14:51 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen