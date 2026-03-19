19.03.2026 15:16:40

Lagarde: EZB-Zinsentscheidung fiel einstimmig

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde einig darüber gewesen, den Leitzins unverändert zu lassen. "Die Entscheidung fiel einstimmig, es gab keine unterschiedlichen Meinungen", sagte sie in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung. Sie fügte hinzu: "Ich sage nicht, dass wir uns an einem guten Platz befinden, aber wir sind gut positioniert und ausgerüstet, mit einem sich entfaltenden schweren Schock umzugehen."

Lagarde zufolge wird der Rat in nächster Zeit vor allem auf die Entwicklung an den Rohstoffmärkten, auf indirekte- und Zweitrundeneffekte, auf die Verkaufspreise der Unternehmen, sowie auf Indikatoren der Lohnentwicklung achten.

Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen und die weiteren Entwicklungen genau zu beobachten. Zudem hatte der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Inflationsprognose für 2026 deutlich angehoben und die Wachstumsprognose gesenkt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 10:16 ET (14:16 GMT)

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