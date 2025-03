Lagarde: Fiskalpläne sind wachstumsstützend

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) betrachtet die fiskalischen Pläne auf EU-Ebene und in Deutschland potenziell als wachstumsstützend. Im Rat sei man sich einig gewesen, dass sie das Wachstum in Europa stützen würde. Allerdings müsse man erst sehen, wie sich die Dinge weiterentwickelten und wie die Auswirkungen für den Inflationsausblick seien, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung.

Zuvor hatte der EZB-Rat erwartungsgemäß beschlossen, die Leitzinsen um 25 Basispunkte zu senken und den Abbau der Anleihebestände wie geplant fortzusetzen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren. Es betrachtet seine Geldpolitik als weniger restriktiv als zuvor.

March 06, 2025