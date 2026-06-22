|Situation bleibt fragil
|
22.06.2026 15:05:00
Lagarde gibt Entwarnung: EZB sieht sich für aktuelle Herausforderungen gerüstet
Der EZB-Rat hatte am 11. Juni eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent beschlossen.
Lagarde sagte demnach weiter, das Friedensabkommen im Nahen Osten sei zu begrüßen, jedoch bleibe die Situation fragil. "Es bestehen weiterhin Risiken für Rückschläge oder eine erneute Eskalation. Die vollständigen Auswirkungen des Krieges auf die mittelfristige Inflation und das Wachstum werden von der Intensität und Dauer des Energiepreisschocks sowie vom Ausmaß der indirekten Effekte und der Zweitrundeneffekte abhängen", fügte sie hinzu.
Der EZB-Rat ist Lagarde zufolge zuversichtlich, dass die Inflation durch angemessene geldpolitische Maßnahmen auf den Zielwert zurückkehren wird. Die im Juni veröffentlichten Projektionen gehen von einer Gesamtinflation von 3,0 Prozent im Jahr 2026, 2,3 Prozent im Jahr 2027 und 2,0 Prozent im Jahr 2028 aus.
Diese Prognosen basierten auf der Annahme, dass die Kurzfristzinsen 2027 um 30 Basispunkte höher liegen werden als im März angenommen und 2028 um 20 Basispunkte. ESTR-Futures preisen für Oktober einen zweiten Zinsschritt von 25 Basispunkten ein. Die nächste EZB-Ratssitzung findet am 22. Juli statt.
DJG/hab/sha
Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.