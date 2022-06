Lagarde hofft auf EZB-Vorzugszinsen bei "grünen Krediten"

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hofft, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der Lage sein wird, Investitionen in umweltfreundliche Projekte mit Vorzugszinsen unterstützen zu können. Bei der "Green-Swan-Konferenz" der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sagte Lagarde unter Bezugnahme auf die jüngste Reform der geldpolitischen Strategie: "Fazilitäten für eine grüne Kreditvergabe waren vor einem Jahr nicht vorgesehen, aber ich gebe sie noch nicht auf."

Japan prüfe dieses Werkzeug, China wende es an - "warum sollten wir nicht offen dafür sein". Sie wisse, dass dies nicht direkt im EZB-Mandat vorgesehen sei, aber wenn man es nicht versuche, werde man keinen Erfolg haben. "Zählen Sie auf mich." Sie hoffe, im nächsten Jahr beim Projekt eines "gezielten Kreditvergabemechanismus" für grüne Investitionen voranzukommen, das sich auf die entsprechenden Erfahrungen Chinas und Japans stütze. "Ich hoffe, dass wir darüber nicht zu lange diskutieren müssen", sagte sie.

Der Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), Yi Gang, hatte in der Diskussion gesagt, dass die PBoC eine Kreditfazilität mit einem Zins von 1,75 Prozent habe, mit der sie den Geschäftsbanken Anreize für eine Vergabe umweltfreundlicher Kredite geben wolle.

Die EZB hatte 2021 eine neue geldpolitische Strategie beschossen und parallel dazu einen mehrjährigen Klima-Aktionsplan auf den Weg gebracht. Die EZB will künftig beim Einsatz geldpolitischer Instrumente deren Klimawirkung berücksichtigen. Bei Verfügbarkeit gleichwertiger Instrumente soll das klimafreundlichere zur Anwendung kommen.

Zudem prüft die EZB in ihrer Rolle auf Bankenaufseherin, ob die Institute Klimarisiken ausreichend berücksichtigen. Dagegen scheint es jedoch passiven Widerstand zu geben. Lagarde wies in der Veranstaltung darauf hin, dass ausweislich des Klimastresstests 2021 die Hälfte der Banken keine konkreten Pläne dafür habe, Klimarisiken in ihrer Strategie zu berücksichtigen.

