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11.06.2026 15:03:40
Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - Wachstumsrisiken abwärts
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auch nach der Anhebung der Inflationsprognosen für 2026 und 2027 ein überwiegendes Risiko, dass die tatsächliche Inflation noch höher ausfallen wird. "Die Risiken für den Inflationsausblick sind aufwärts gerichtet", sagte sie in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.
Volkswirte von EZB und Euroraum-Zentralbanken prognostizieren für 2026 eine Inflationsrate von 3,0 (bisher: 2,6) Prozent und für 2027 und 2028 Raten von 2,3 (2,0) und 2,0 (2,1) Prozent. Der Rat hatte beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent anzuheben. Für die Kerninflation werden Raten von 2,5 (2,3), 2,5 (2,2) und 2,2 (2,1) Prozent erwartet. Es war die erste Zinserhöhung seit September 2023. Die Wachstumsrisiken sind Lagarde zufolge abwärts gerichtet.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)
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