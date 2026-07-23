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23.07.2026 15:00:43
Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - Wachstumsrisiken abwärts
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiterhin ein überwiegendes Risiko, dass die Inflation höher als erwartet ausfallen wird. "Die Risiken für den Inflationsausblick sind aufwärts gerichtet", sagte sie in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Die Wachstumsrisiken sind Lagarde zufolge abwärts gerichtet. Zugleich sagte Lagarde aber, dass sich die wirtschaftliche Aktivität im zweiten Quartal verbessert habe und dass die fundamentalen Wachstumstreiber intakt blieben.
Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, den Einlagensatz bei 2,25 Prozent zu belassen. Damit sieht er sich weiterhin gut positioniert, um mit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Unsicherheit umzugehen.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2026 09:01 ET (13:01 GMT)
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