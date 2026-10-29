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29.10.2026 14:58:40
Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - Wachstumsrisiken abwärts
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiterhin ein überwiegendes Risiko, dass die Inflation höher als erwartet ausfallen wird. "Die Risiken für den Inflationsausblick sind aufwärts gerichtet", sagte sie in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Die kurzfristigen Inflationserwartungen sind nach Lagardes Aussage gestiegen, während die längerfristigen überwiegend bei 2 Prozent verankert blieben.
Die Wachstumsrisiken sind Lagarde zufolge abwärts gerichtet. Zugleich sagte Lagarde, dass die Daten darauf hindeuteten, dass die Euroraum-Wirtschaft im dritten Quartal gewachsen sei.
Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, den Einlagensatz bei 2,50 Prozent zu belassen. Damit sieht er sich weiterhin gut positioniert, um mit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Unsicherheit umzugehen. Kurz zuvor hatte die EZB mitgeteilt, dass Lagarde ihr Amt vorfristig - am 7. Februar 2027 - aufgeben werde.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)
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