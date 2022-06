Lagarde: Inflationsrückgang in Deutschland nicht überbewerten - Euroraum-Inflationsdaten am 1. Juli abwarten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/SINTRA (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , hat davor gewarnt, den unerwarteten Inflationsrückgang in Deutschland im Juni überzubewerten. "Wir sollten die konsolidierten Daten (für den Euroraum) am 1. Juli abwarten", sagte Lagarde beim geldpolitischen Symposium der EZB im portugiesischen Sintra. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) war in Deutschland mit einer Jahresrate von 8,2 (Mai: 8,7) Prozent gesunken. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 8,8 Prozent prognostiziert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2022 10:00 ET (14:00 GMT)