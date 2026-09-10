10.09.2026 15:16:42

Lagarde: Kein Kommentar zu dem von Märkten eingepreisten Zinspfad

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat einen Kommentar zu dem von den Finanzmärkten eingepreisten Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) abgelehnt. "Die Märkte tun, was sie tun müssen, und wir tun, was wir tun müssen", sagte sie in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Lagarde war mit ihrer im Juli getroffenen Aussage konfrontiert worden, dass die Märkte die Reaktionsfunktion der EZB gut verstanden hätten. Gegenwärtig preisen ESTR-Forwards zwei weitere Zinserhöhungen bis Juni 2027 ein. "Wir haben heute keinen zukünftigen Zinspfad diskutiert", sagte Lagarde.

Zuvor hatte der Rat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent anzuheben. Der volkswirtschaftliche Stab hatte seine Inflations- und Wachstumsprognosen angehoben, was den EZB-Rat zu der Einschätzung brachte, dass die Inflation für längere Zeit oberhalb des Zielwerts von 2 Prozent bleiben dürfte.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen