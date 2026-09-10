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10.09.2026 15:16:42
Lagarde: Kein Kommentar zu dem von Märkten eingepreisten Zinspfad
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat einen Kommentar zu dem von den Finanzmärkten eingepreisten Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) abgelehnt. "Die Märkte tun, was sie tun müssen, und wir tun, was wir tun müssen", sagte sie in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Lagarde war mit ihrer im Juli getroffenen Aussage konfrontiert worden, dass die Märkte die Reaktionsfunktion der EZB gut verstanden hätten. Gegenwärtig preisen ESTR-Forwards zwei weitere Zinserhöhungen bis Juni 2027 ein. "Wir haben heute keinen zukünftigen Zinspfad diskutiert", sagte Lagarde.
Zuvor hatte der Rat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent anzuheben. Der volkswirtschaftliche Stab hatte seine Inflations- und Wachstumsprognosen angehoben, was den EZB-Rat zu der Einschätzung brachte, dass die Inflation für längere Zeit oberhalb des Zielwerts von 2 Prozent bleiben dürfte.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)
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