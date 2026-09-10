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10.09.2026 15:26:43
Lagarde: Keine Neuigkeiten zu beruflicher Zukunft
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist einer Frage zu ihrer beruflichen Zukunft ausgewichen. Angesprochen auf Berichte, denen zufolge sie vor Ablauf ihrer planmäßigen Amtszeit bei der EZB die Führung des World Economic Forum übernehmen könnte, sagte sie: "Wenn es dazu Neuigkeiten geben sollte, dann wären Sie die ersten, die das erfahren würden."
Zuvor hatte der Rat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent anzuheben. Der volkswirtschaftliche Stab hatte seine Inflations- und Wachstumsprognosen angehoben, was den EZB-Rat zu der Einschätzung brachte, dass die Inflation für längere Zeit oberhalb des Zielwerts von 2 Prozent bleiben dürfte.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)
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