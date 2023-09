Lagarde: PEPP-Reinvestitionen oder Guidance wurden nicht diskutiert

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei seinen aktuellen Beratungen weder über Änderungen am PEPP-Programm noch am APP-Programm gesprochen. "Reinvestitionen oder die Guidance für das PEPP-Programm wurden nicht diskutiert", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Es habe aber eine solide Mehrheit für die schließlich gefassten Beschlüsse gegeben. Auch über den aktiven Verkauf von Anleihen, die unter dem APP-Programm erworben wurden, sei nicht geredet worden.

Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, seine Leitzinsen um 25 Basispunkte anzuheben. Zugleich deutete er an, dass es - basierend auf seiner derzeitigen Einschätzung - keine weiteren Zinsschritte mehr geben müsse, wenn die Zinsen ausreichend lange auf dem aktuellen Niveau blieben. Er betonte aber zugleich die Datenabhängigkeit seiner Politik und bekräftigte die Aussage, dass er seine Entscheidungen vom Inflationsausblick, der Dynamik der zugrundeliegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission abhängig machen werde.

