30.04.2026 15:37:42

Lagarde: Richtung für Juni-Sitzung scheint klar

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde einige Formulierungen seines Statements verändert, die auf eine veränderte Einschätzung des Gremiums zum Ausblick hindeuten. In ihrer Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung verwies Lagarde darauf, dass im aktuellen Dokument nicht mehr von aufwärts "geneigten" Aufwärtsrisiken für die Inflation und abwärts "geneigten Wachstumsrisiken die Rede sei, sondern einfach von Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für das Wachstum.

"Außerdem unterscheiden wir nicht mehr zwischen langfristig und kurzfristig. Wir betrachten den gesamten Zeitraum und sind der Ansicht, dass das Risiko für das Wachstum nach unten und für die Inflation nach oben gerichtet ist", sagte sie.

Auf dieser Basis und angesichts der bestehenden Unsicherheit werde der EZB-Rat die Situation auf Grundlage der Daten, der Projektionen, der Sensitivitätsanalysen und der aktualisierten Szenarien im Juni neu bewerten. "Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Ich denke, was die Richtung betrifft, weiß ich, wohin wir steuern", sagte sie.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)

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